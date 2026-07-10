Escoba en mano: Sebastián Durango descubrió el trabajo que pocos ven

Mientras muchos estudiantes llegan cada mañana al Complejo Educativo Monteverde School, en Tibás, hay alguien que ya lleva horas trabajando para que todo esté limpio, ordenado y listo para recibirlos (ver video adjunto).

Ella es doña Marta Quirós, quien desde hace cinco años se desempeña como conserje de esta institución. Sin embargo, su historia de esfuerzo comenzó mucho antes. Durante 24 años trabajó limpiando casas, un oficio que le permitió sacar adelante a sus tres hijas con sacrificio, constancia y mucho amor.

En esta ocasión, nuestro compañero Sebastián Durango quiso ponerse en sus zapatos y aceptó el reto de convertirse en conserje por un día. Escoba en mano, limpiando aulas, pasillos y diferentes espacios del centro educativo, descubrió que este oficio exige esfuerzo, disciplina y mucha dedicación.

Detrás de un uniforme de conserje hay una madre luchadora, una mujer perseverante y una historia que recuerda que la dignidad de una persona nunca depende del oficio que desempeña, sino del amor y la responsabilidad con que realiza su labor.

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