Entre Nubes: el rincón de Coronado donde cada plato cuenta una historia del país

En lo alto de Coronado, donde la neblina se enreda entre los árboles y el rumor del agua acompaña al canto de los pájaros, existe un rincón que parece suspendido en otro tiempo. Se llama Entre Nubes y, más que un restaurante, es una experiencia donde la memoria, la naturaleza y el sabor se encuentran.



El lugar está rodeado de senderos que invitan a caminar sin prisa, un río que fluye con calma y un lago que refleja el cielo como si quisiera retenerlo por un instante. La atmósfera, serena y envolvente, convierte el espacio en un refugio frente al ruido de la ciudad. Entre sus paredes también late un pequeño museo íntimo: radios antiguos, utensilios de cocina y muebles de antaño evocan la vida campesina y despiertan la nostalgia de otras épocas.



Y entonces llega la mesa. Allí, la cocina se convierte en protagonista. Tortillas recién palmeadas, casados servidos con generosidad y la clásica olla de carne reconfortan el alma con ese sabor casero que parece haber viajado intacto desde los fogones de la montaña.



En Entre Nubes no solo se come: se detiene el reloj. Es un espacio para desconectarse del vértigo diario y reencontrarse con lo esencial: la comida compartida, la naturaleza intacta y la memoria de quienes forjaron identidad en estas tierras altas.



