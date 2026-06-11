Entre montañas y canciones: trío de adultos lleva fe y alegría por todo Cartago

En las montañas de Alvarado de Cartago, rodeados de impresionantes paisajes y aire puro, encontramos a don Dago Serrano, un hombre que hace décadas decidió poner su talento al servicio de Dios y de la comunidad.

Su historia musical comenzó a los 23 años, cuando inició su camino en la música católica. Con el paso del tiempo, se unió a José Manuel Sandoval y Raúl Montenegro para formar un trío que hoy es reconocido por transmitir paz, esperanza y alegría a través de cada interpretación (ver video adjunto).

Lo más admirable es que ninguno recibió formación musical profesional. Aprendieron a cantar y a tocar instrumentos de manera empírica, perfeccionando su talento con los años, la práctica y el amor por la música. Además de interpretar temas religiosos, también componen sus propias canciones.

Aunque ya son adultos, conservan el entusiasmo y la energía de jóvenes apasionados por lo que hacen. Entre ensayo y ensayo, recuerdan con cariño las numerosas anécdotas graciosas que han vivido durante décadas de presentaciones en distintos rincones del país.

Su música los ha llevado a participar en velas, rezos, novenarios, funerales, serenatas y diversas actividades comunitarias, donde siempre son recibidos con cariño por quienes disfrutan de sus voces y mensajes de fe.

Para ellos, cada presentación es una oportunidad para compartir esperanza y acompañar a las personas en momentos especiales de sus vidas.

Para contrataciones, las personas interesadas pueden comunicarse al 8435-0635.





