Entre dulces y tradición, Paolo conquista el corazón de los josefinos

Paolo Durante recorre las calles de San José con una misión muy clara. Preservar la tradición de los dulces costarricenses. Al mismo tiempo, estudia Arquitectura y trabaja para sacar adelante a sus tres hijas.

Su puesto siempre recibe a los clientes con una sonrisa y una atención cercana. Muchos recuerdan su infancia al probar estos productos tradicionales (ver video de Más que Noticias adjunto en la portada).

Paolo considera que cada dulce representa una parte de la historia y la cultura del país. Su trabajo también busca fortalecer las costumbres y transmitirlas a las nuevas generaciones.

Para él, vender dulces significa mucho más que obtener un ingreso. Representa esfuerzo, orgullo y perseverancia.

Su mensaje para los jóvenes es mantener la constancia, luchar por sus metas y valorar sus raíces.