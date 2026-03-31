Entre con nosotros a la casa donde la Semana Santa cobra vida en Heredia

En Heredia, la fe también se colecciona y se comparte. Así lo demuestra Alex Francisco, un profesor de Estudios Sociales que ha convertido su pasión por las imágenes religiosas en una tradición viva que llena de alegría cada Semana Santa (ver video adjunto).

Desde hace varios años, Alex resguarda una valiosa colección de imágenes religiosas de todos los tamaños, heredadas de un sacerdote herediano. Lo que comenzó como un legado familiar y espiritual, hoy se ha transformado en una expresión de devoción que trasciende las paredes de su hogar.

Cada Semana Mayor, su casa se convierte en un verdadero altar. Con esmero y dedicación, organiza las imágenes, creando un espacio que invita a la reflexión, la fe y el encuentro. Vecinos, amigos y curiosos encuentran en este lugar un rincón especial para conectarse con la tradición religiosa.

Pero Alex no se queda ahí. Convencido de que la fe crece cuando se comparte, presta sus imágenes a iglesias que las solicitan para celebraciones y actividades litúrgicas. De esta manera, su colección cobra vida en distintas comunidades, enriqueciendo las manifestaciones religiosas de la provincia.

“Me gusta que más personas puedan vivir esta experiencia”, comenta con entusiasmo.

Su deseo es que esta tradición no solo se conserve, sino que también inspire a nuevas generaciones a valorar el significado cultural y espiritual de la Semana Santa. Así, entre historia, fe y generosidad, Alex Francisco demuestra que las tradiciones no solo se guardan: también se comparten, se celebran y se mantienen vivas en el corazón de la comunidad herediana.