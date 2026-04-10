Entre colmenas y nervios: Juank aceptó el reto de ser apicultor por un día

En Agua Blanca de San Ignacio de Acosta, el ritmo cambia. El sonido no es el del tránsito, sino el de un zumbido constante que advierte presencia y exige respeto. Ahí, en medio de colmenas activas y bajo la guía de quienes han hecho de esto su vida, Juan Carlos Zumbado decidió asumir un rol distinto: convertirse en apicultor por un día.



La experiencia forma parte de “Yo Me Apunto”, pero lo que ocurre en el campo no tiene nada de ensayo. Cada paso cuenta. Desde colocarse el traje de protección hasta acercarse a las colmenas, el proceso exige atención y control. No hay espacio para la improvisación cuando se trabaja con abejas africanizadas.



La familia Calderón conoce bien ese ritmo. Durante décadas se han dedicado a la producción de miel, entendiendo que la apicultura no es solo técnica, sino también una relación constante con el entorno. Bajo la guía de Marco Calderón, Juank fue incorporándose a la dinámica, aprendiendo a observar antes de actuar.



El trabajo no se limita a recolectar miel. Implica comprender el comportamiento de las abejas, manejar los tiempos y mantener condiciones que permitan el equilibrio dentro de la colmena. En ese proceso, el respeto deja de ser una idea y se convierte en una práctica.



A lo largo de la jornada, los nervios aparecen, pero también la conciencia del valor de este oficio. Cada movimiento responde a una lógica que se construye con experiencia, una que no se adquiere en un día, pero que puede empezar a entenderse.



Al final, más que una experiencia puntual, queda una mirada distinta. La de un trabajo que sostiene una cadena más amplia, donde las abejas no solo producen miel, sino que cumplen un papel esencial en el equilibrio ambiental.

Ahora, la pregunta queda abierta: ¿cómo califica el trabajo de Juank como apicultor? Puede votar del 1 al 10 en el Facebook de Más Que Noticias.



Si desea ver cómo se vivió esta experiencia entre colmenas, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.



Quienes deseen conocer más sobre este emprendimiento o apoyar su trabajo pueden comunicarse al 8996-5647 o buscarlos en redes sociales como “El Rey de las Abejas”.