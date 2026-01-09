Entre cemento y carretillos: Sebastián Durango aprendió el oficio de la construcción

José David Valverde fue profesor por un día del periodista Sebastián Durango, quien se puso las botas para trabajar como operario de construcción en la sección “Yo me apunto”.



La experiencia se realizó en Tibás, San José, específicamente en la construcción del muro del Cementerio del centro del cantón, donde los funcionarios laboran desde hace un mes (ver video adjunto).



Sebastián no la tuvo fácil: enfrentó tareas exigentes como la mezcla de cemento y la carga constante de carretillos, comprobando de primera mano el esfuerzo físico y la disciplina que requiere este oficio.