En la Ruta 32 una pareja convirtió el café en un proyecto de vida compartido

En plena Ruta 32, donde el tránsito no se detiene y los kilómetros se acumulan, hay un lugar que invita a frenar. No por obligación, sino por el aroma. El olor a café recién hecho se escapa hacia la carretera y funciona como señal discreta de que adentro ocurre algo más que la preparación de una bebida.



Catuaí no nació como un simple negocio. Nació como un proyecto compartido.



Kimberly Padilla y Esteban Argüello decidieron apostar por una idea que combinaba oficio, pasión y compañía. Él se encarga del café de especialidad. Lo prepara con precisión, cuidando cada detalle del grano, la molienda y la extracción. Para Esteban, cada taza es un proceso que merece respeto.



Kimberly, por su parte, recibe a quienes cruzan la puerta con cercanía. Se asegura de que la experiencia no termine en el primer sorbo. Su atención convierte la visita en un momento que se recuerda.



El equilibrio entre ambos sostiene el lugar.



En Catuaí el trabajo no es individual. Junto a ellos colaboran Sonia Flores, Samantha Michalli y Yahaira Padilla, quienes forman parte de una dinámica que prioriza el trato humano tanto como la calidad del producto. No se trata solo de servir café, sino de crear un espacio donde las personas se sientan cómodas.



La Ruta 32 es conocida por su movimiento constante, pero este rincón propone algo distinto: pausa. Un alto breve que combina sabor, conversación y cercanía.



Detrás de cada bebida hay horas de esfuerzo. Detrás de cada postre, disciplina. Y detrás del mostrador, una pareja que decidió construir algo propio sin separar el sueño del trabajo cotidiano.



El mensaje que transmiten es sencillo. Emprender no es únicamente abrir puertas, es sostenerlas con compromiso y confianza mutua. Catuaí es el resultado de esa decisión compartida.



Si desea conocer más sobre esta historia y ver cómo se prepara el café que ha conquistado a viajeros y vecinos, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

