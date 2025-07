En la esquina de una ruta muy transitada, un vendedor canta para no olvidar a su padre

En una esquina de la Ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, es fácil reconocerlo: con su carretillo lleno de chileras, una sonrisa constante y, muchas veces, una canción en los labios, está Cristian Monge, conocido por todos como “Chilero”.



Su historia es de esfuerzo, herencia y sabor. Cristian no vende cualquier producto. Las chileras que ofrece, preparadas con esmero por su esposa desde la madrugada, representan el sustento diario de su familia. Pero para él, este oficio es mucho más que una fuente de ingresos: es una forma de honrar a su padre, quien le enseñó el arte de vender chileras y falleció hace apenas cuatro meses.



“Él me enseñó todo. Cada vez que vendo una chilera siento que lo tengo presente”, comparte “Chilero”, con una mezcla palpable de nostalgia y orgullo.



El carisma de Cristian va más allá del comercio. Además de vender, canta. A veces improvisa, a veces entona melodías conocidas. Su voz, su alegría y su cercanía han conquistado el corazón de los vecinos y clientes habituales.



Quienes deseen probar sus chileras pueden hacer pedidos al 8903-3616 o a través de su página de Facebook “Chilero Monge”. Al hacerlo, no solo estarán adquiriendo un producto lleno de sabor, sino apoyando a un emprendedor que trabaja con pasión, honra la memoria de su padre y alegra cada jornada con su carisma y su canto.



Repase esta historia en el video que aparece en la portada del artículo.