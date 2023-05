En esta familia alajuelense todos son peluqueros caninos 

La familia que hoy les presentamos la encabezan Jorge Matamoros y Rebeca Alfaro. Ambos son amantes de los perros, tanto así que son los padres orgullosos de siete “perrhijos”: tres pomeranians, tres fox terriers y un french poodle.



Lo más llamativo de los integrantes de cuatro patas de esta familia es que siempre son los mejores peinados, y eso es gracias al talento de sus padres y al tiempo que le dedican al aseo de sus mascotas.



Podría decirse que esta es una familia canina numerosa, y no pasan desapercibidos por sus vecinos. Aseguran que, cada vez que salen a la calle a pasear con sus perrhijos, se roban todas las miradas y que, debido a que tienen tantos perros, no pueden sacarlos a todos al mismo tiempo, por lo que deben turnar sus paseos todos los días.



Pero no solo ellos, también la hermana de Matamoros, Pamela, esteticista canina de profesión, quien se sumó para juntos abrir un local de peluquería para perros en Grecia centro, con el nombre Balaska.



Aquí acuden todos los dueños que buscan que sus mascotas luzcan siempre al último grito de la moda. De las puertas de su local salen perros pulcramente estilizados y mimados, por eso no es sorpresa que, en apenas seis años que lleva abierto, el lugar sea uno de los más populares de la zona.



Encuentre los detalles en el video adjunto.