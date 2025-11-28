En esta casa, la Navidad se cose punto a punto con talento alajuelense

En Alajuela hay casas decoradas para Navidad y luego está la de Cindy. Un lugar donde cada pared y cada mesa parecen contar una historia hecha de telas, puntadas y paciencia. Un hogar donde diciembre no se enciende solo con luces, sino con el arte silencioso del quilting.



Cindy Oconitrillo comenzó a estudiar esta técnica en 2010. Fueron cuatro años de disciplina para dominar las capas, los patrones, las combinaciones de color y ese juego sutil entre textura y precisión que vuelve única cada pieza. Hoy, después de más de una década dedicada a perfeccionar su oficio, transforma cualquier espacio con creaciones navideñas llenas de encanto.



Su mesa de trabajo es un pequeño universo: manteles que parecen contar historias familiares, caminos de mesa que iluminan salas enteras, cojines que invitan a quedarse y cuadros que mezclan tradición con creatividad. Cada encargo es distinto, porque Cindy trabaja contra pedido y cada pieza se adapta a quien la recibe.



Este sábado 29, la artesana alajuelense participará en la Feria del Quilting en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, un espacio que reunirá a quienes han convertido esta técnica en una forma de arte. Allí mostrará parte de su talento, de ese oficio que mezcla precisión y calidez.



En su casa, casi toda la decoración navideña es obra suya. Cada puntada lleva una historia, cada figura un fragmento de su dedicación. Lo que para muchos es una manualidad, para ella es un lenguaje: uno que se cose con memoria, con paciencia y con el deseo de crear algo que dure.



Si desea contactarla: 8741-6310 / Facebook: El Rincón de Cindy.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

