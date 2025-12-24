En esta casa, la inclusión se celebra todos los días

En este diciembre, mientras muchos hogares se preparan para la Navidad, hay un lugar donde la ilusión no se compra ni se improvisa: se construye en comunidad. Es la Asociación de Apoyo Integral para Personas con Discapacidad (AIPED), una organización que desde hace 22 años acompaña a personas adultas con discapacidad intelectual, ofreciéndoles un espacio seguro, formativo y profundamente humano.



AIPED atiende actualmente a 40 usuarios, hombres y mujeres entre los 18 y los 65 años. Es el único centro de la zona que brinda acompañamiento integral a esta población adulta. Aquí no solo se imparten talleres y actividades: se crean vínculos que, con el tiempo, se parecen a una familia.



El proyecto nació del compromiso y se ha sostenido gracias a la constancia. El director del centro, Roy Alvarado, llegó a AIPED para realizar su Trabajo Comunal Universitario. “Aquí hice el TCU y por eso me quedé”, cuenta. Hoy lidera la organización con la misma convicción con la que llegó por primera vez.



A su lado trabaja Yetty Sancho, coordinadora de docencia, quien vela por los procesos educativos y formativos de los usuarios, siempre adaptados a sus necesidades y capacidades. La junta directiva, presidida por Marielos Gómez, una de las fundadoras del centro, ha sido clave para mantener vivo este proyecto durante más de dos décadas.



Visitamos AIPED en medio de los preparativos de su tradicional posada navideña. Los usuarios decoran el centro, colocan adornos, preparan detalles y participan activamente en cada etapa de la celebración. La Navidad aquí no se recibe: se hace con las manos.



Elena Mora, una de las usuarias, contó con entusiasmo que esta es una de las épocas más esperadas del año, porque pueden compartir, cantar, decorar y sentirse parte de algo más grande que ellos mismos.



El trabajo de AIPED se sostiene, en gran medida, gracias a la solidaridad. Los donativos permiten continuar con los programas y actividades que benefician a sus usuarios y garantizan la continuidad del acompañamiento.



Quienes deseen colaborar o conocer más sobre la asociación pueden hacerlo a través de su página web www.aiped.org o al teléfono 8968-5825.



Le invitamos a repasar esta historia en el video que acompaña el reportaje en la portada del artículo.

