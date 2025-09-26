Elías Esteban: La alegría que viaja del Caribe a San José con pan caliente

Con una sonrisa permanente y una energía contagiosa, Elías Esteban Salazar, de 32 años, se ha ganado el cariño de quienes lo esperan cada mañana en Tibás. No es solo un vendedor de pan, es un mensajero de alegría y esperanza.



Aunque vive en Guápiles, todos los días madruga para viajar hasta San José y cumplir con su ruta. El pan que reparte lo preparan sus amigos en la madrugada, y él lo traslada en un carro que alquila. En el pasado, cuando no contaba con transporte, fueron los camioneros quienes lo ayudaron a llevar su producto hasta la capital. Nada lo detiene: ni la distancia ni el cansancio, porque está convencido de que lo mejor siempre está por venir.



Elías luce con orgullo camisas coloridas del Caribe, reflejo de su identidad y de la actitud optimista con la que enfrenta la vida. A quienes lo conocen, les da mucho más que pan: les regala palabras positivas y una energía que ilumina la jornada.

“La vida hay que vivirla con alegría”, repite con convicción.

Su historia es un ejemplo de esfuerzo y esperanza, un recordatorio de que lo cotidiano puede convertirse en algo extraordinario cuando se hace con pasión.



Si desea probar el pan que vende Elías Esteban y contagiarse de su entusiasmo, puede llamarlo al 6079-3220. Más que una compra, será una experiencia que alegrará su día.



Le invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

