El vecino que convirtió un lavado de carros en una razón para sonreír en Barva

En las calles de Barva hay un personaje que difícilmente pasa desapercibido. Se trata de Melvin Vega, conocido cariñosamente como "El Manudo": un vecino de 36 años que encontró en el lavado de carros una forma honrada de salir adelante, pero también una oportunidad para contagiar alegría, gratitud y buena energía a quienes se cruzan en su camino.

Con una bicimoto adornada con banderas, peluches y artículos de Liga Deportiva Alajuelense, Melvin recorre su comunidad ofreciendo lavados express mientras canta, sonríe y conversa con la gente. Su amor por los colores rojinegros lo convirtió en todo un personaje querido tanto por vecinos como por conductores que pasan a diario por la zona.

Su emprendimiento nació durante la pandemia, una época particularmente difícil para miles de familias costarricenses. Lejos de rendirse ante las circunstancias, Melvin decidió enfrentar la adversidad con optimismo y fe. Desde entonces, no solo se dedica a dejar vehículos relucientes, sino también a compartir mensajes positivos y a demostrar que, incluso en medio de las dificultades, siempre hay motivos para sonreír.

Quienes lo conocen aseguran que "El Manudo" posee un carisma especial. Mientras trabaja, canta con entusiasmo y convierte cualquier esquina en un espacio lleno de buena energía. Para él, la vida se vive agradeciendo, luchando y regalando alegría a los demás.

Para conocer más sobre la historia de "El Manudo", no se pierda el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

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