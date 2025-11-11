El único shifu budista autorizado en Costa Rica y el templo que construyó desde cero

En Montes de Oca, San José, existe un espacio que rompe con lo habitual: un templo Shaolin auténtico, dirigido por el maestro budista y artista marcial Francisco Lee. Con más de una década de trayectoria en el país, Lee se ha consolidado como uno de los pocos instructores autorizados directamente por el Templo Shaolin de China para impartir kung fu, tai chi y medicina tradicional china en Costa Rica.



Su historia comenzó a los 17 años, cuando inició un camino espiritual y marcial guiado por el budismo Chan. Ese recorrido lo llevó, en 2005, a fundar lo que hoy se conoce como el Templo Shaolin Costa Rica, un espacio pensado para cultivar disciplina, salud y autoconocimiento. Desde 2009, bajo el nombre oficial del templo, ha formado a más de 100 alumnos en prácticas orientales. En todo el país solo dos personas cuentan con autorización del templo chino para enseñar su metodología, y él es una de ellas.



En este centro, el entrenamiento va mucho más allá de técnicas de combate. Lee integra la medicina tradicional china, basada en el uso del calor, hierbas, productos naturales y prácticas que buscan equilibrar cuerpo, mente y espíritu. El tai chi ocupa un lugar central en su enfoque, no solo como ejercicio, sino como herramienta para trabajar la calma, mejorar el alma y cultivar la paz interior. Sus clases semanales de kung fu Shaolin buscan formar ciudadanos íntegros, más allá de la habilidad física o la destreza marcial.



“Se trata de armonizar la mente con el cuerpo, de cultivar la disciplina y el respeto hacia los demás —y hacia uno mismo—”, comenta el maestro, resumiendo la filosofía que guía cada una de sus clases.



Le invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

