El tico que perdió sus brazos y ahora nada con esperanza hacia los Juegos Paralímpicos

Después de perder ambos brazos en un trágico accidente de tránsito, Alex Reyes sintió que su mundo se derrumbaba. Por un momento pensó que no lograría levantarse de ese golpe devastador. Sin embargo, en medio de la oscuridad encontró la luz en lo más cercano: su familia. Su esposa, Rebeca Salazar, se convirtió en su mayor fuerza y le recordó que la vida aún tenía mucho que ofrecerle.



Lejos de rendirse, Alex encontró en la natación no solo un camino de rehabilitación, sino también una pasión que lo impulsa a superarse día a día. Hoy sueña con representar a Costa Rica en los Juegos Paralímpicos, un objetivo que lo llena de motivación y esperanza.



Amigos y conocidos destacan su valentía, perseverancia y el coraje de demostrar que ninguna pérdida es definitiva cuando se tiene la determinación de seguir adelante. Para Alex, el accidente ya quedó atrás. Ahora nada con fuerza, convicción y el firme propósito de poner en alto el nombre del país.



Conozca su historia completa en el reportaje que aparece en la portada.