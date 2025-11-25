El taller donde la Navidad se cose a mano y se imprime con ingenio tico
Comfortex, un emprendimiento que apenas despierta, ya mueve el pulso creativo del país con diseños propios, trabajo en cadena y el sueño de vestir Costa Rica con sus “ugly sweaters”.
En una esquina de San José, donde la ciudad parece avanzar sin hacer ruido, una pequeña fábrica ha decidido vestir la Navidad a su manera. Comfortex, con apenas cinco meses de vida, se abrió paso entre máquinas, telas y un entusiasmo que no conoce tregua. Su apuesta es sencilla y ambiciosa a la vez: demostrar que la creatividad tica también puede convertirse en abrigo, en diseño y en identidad festiva.
El proceso comienza en mesas amplias donde los diseñadores imaginan los estilos navideños que pronto vestirán a cientos de personas. Una vez definidos, los trazos pasan a las máquinas de impresión y al equipo de sublimado, responsable de unir el color con la tela mediante una técnica que fija cada detalle. Más adelante, manos expertas cortan, cosen y dan forma final a los abrigos, como si cada uno llevara una firma invisible de quienes lo hicieron posible.
Cuando todo está listo, las piezas viajan a San José centro. Allí, Josué y Daniela las transforman en narrativas digitales: videos, fotos y contenidos que revelan el proceso, la textura, la calidad y el corazón del proyecto. Comfortex no solo fabrica ropa; fabrica una historia que busca llegar a todos los rincones del país, una invitación a abrazar el humor y la tradición de los “ugly sweaters”.
Es un emprendimiento joven, pero con un sueño grande y una dirección clara. La Navidad —esa estación que siempre parece exigir un gesto de ternura— encontró en este taller un aliado inesperado.
Le invitamos a descubrir la experiencia completa y conocer más detalles en el video que aparece en la portada del artículo.