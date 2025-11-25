El taller donde la Navidad se cose a mano y se imprime con ingenio tico

En una esquina de San José, donde la ciudad parece avanzar sin hacer ruido, una pequeña fábrica ha decidido vestir la Navidad a su manera. Comfortex, con apenas cinco meses de vida, se abrió paso entre máquinas, telas y un entusiasmo que no conoce tregua. Su apuesta es sencilla y ambiciosa a la vez: demostrar que la creatividad tica también puede convertirse en abrigo, en diseño y en identidad festiva.



El proceso comienza en mesas amplias donde los diseñadores imaginan los estilos navideños que pronto vestirán a cientos de personas. Una vez definidos, los trazos pasan a las máquinas de impresión y al equipo de sublimado, responsable de unir el color con la tela mediante una técnica que fija cada detalle. Más adelante, manos expertas cortan, cosen y dan forma final a los abrigos, como si cada uno llevara una firma invisible de quienes lo hicieron posible.



Cuando todo está listo, las piezas viajan a San José centro. Allí, Josué y Daniela las transforman en narrativas digitales: videos, fotos y contenidos que revelan el proceso, la textura, la calidad y el corazón del proyecto. Comfortex no solo fabrica ropa; fabrica una historia que busca llegar a todos los rincones del país, una invitación a abrazar el humor y la tradición de los “ugly sweaters”.



Es un emprendimiento joven, pero con un sueño grande y una dirección clara. La Navidad —esa estación que siempre parece exigir un gesto de ternura— encontró en este taller un aliado inesperado.



Le invitamos a descubrir la experiencia completa y conocer más detalles en el video que aparece en la portada del artículo.

