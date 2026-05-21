El secreto mejor guardado de Sarapiquí está en su río y así puede vivirlo usted también

La Ruta Turística de Más Que Noticias continúa recorriendo los rincones más sorprendentes de Sarapiquí y, en esta segunda entrega, la aventura condujo a los visitantes hasta las aguas del majestuoso río de la región para vivir una experiencia cargada de naturaleza y emoción.

A bordo de una lancha, los turistas disfrutan de un recorrido que tiene al paisaje como gran protagonista. Durante el trayecto es posible observar distintas especies de animales, apreciar la enorme riqueza vegetal de la zona y conocer la historia que envuelve a este importante cuerpo de agua del Caribe costarricense.

El encargado de guiar esta experiencia es Juan Arrieta, quien comparte con entusiasmo sus conocimientos sobre la biodiversidad de la región, convirtiendo el recorrido en una actividad educativa y muy disfrutable para turistas nacionales e internacionales por igual.

El tour se ha consolidado como una parada obligatoria para quienes visitan Sarapiquí, sobre todo para los amantes de la aventura, la fotografía y el ecoturismo. Entre el canto de las aves, la exuberante vegetación y los imponentes paisajes del Caribe costarricense, cada minuto sobre el río invita a conectar con la esencia más pura de la naturaleza.

No se pierda ningún detalle de esta experiencia en el video que aparece en la portada del artículo. Una aventura que merece ser vista para creerla.



Las personas interesadas en conocer más sobre los recorridos disponibles pueden comunicarse al número 8816-6462 o consultar las redes sociales de Oasis Nature Tour.

