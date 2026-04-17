El secreto mejor guardado de Cañas: una leche dormida que conquista por su historia

En Cañas, Guanacaste, hay sabores que no necesitan presentación. Basta mencionarlos para que despierten curiosidad. La leche dormida es uno de ellos. Una bebida que, más allá de refrescar, guarda una historia que se ha mantenido intacta durante décadas.



Su origen se remonta a 1946, cuando don Rogelio Gutiérrez comenzó a prepararla en la pampa guanacasteca. Desde entonces, la receta ha permanecido dentro de la familia, pasando de generación en generación hasta llegar a manos de su nieto, Vinicio Gutiérrez, quien hoy continúa con la tradición.



En ese proceso, no solo se ha transmitido la preparación, sino también el sentido de responsabilidad que implica conservarla. Para la familia, mantener viva la receta es una forma de evitar que desaparezca, como ha ocurrido con muchas otras tradiciones de pueblo.



Con el tiempo, la leche dormida se convirtió en un referente local. En Cañas, probarla es casi parte del recorrido. Visitantes y vecinos la buscan no solo por su sabor, sino por la historia que la respalda.



Aunque la receta completa se mantiene en reserva, algunos de sus ingredientes principales son conocidos. Leche entera, canela, vainilla, azúcar y hielo forman la base de la preparación. A esto se suma un ingrediente especial que la familia prefiere no revelar y una técnica que marca la diferencia.



El proceso también explica su nombre. Luego de mezclar los ingredientes, la bebida debe reposar por al menos una hora. Durante ese tiempo, la leche cambia su textura y se cuaja. Después se enfría, se le añade hielo y se licúa nuevamente. El resultado es una bebida que debe consumirse de inmediato, cuando alcanza su punto ideal.



Más allá de la receta, la leche dormida representa una forma de herencia. Un ejemplo de cómo las tradiciones familiares pueden trascender el tiempo y convertirse en parte de la identidad de una comunidad.



Si desea conocer más sobre esta tradición y ver cómo se prepara esta bebida, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

