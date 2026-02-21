El secreto de los dumplings que puso a prueba a Rubén McAdam

En el Centro Cultural Chino de Costa Rica, la cultura no solo se enseña con libros ni con clases de idioma. También se transmite a través de la cocina, donde cada ingrediente tiene historia y cada técnica guarda tradición. Allí, Claudia Gao Ming y Violeta Xu Yuating, estudiantes de intercambio provenientes de China, decidieron compartir uno de los secretos mejor resguardados de su gastronomía: cómo preparar dumplings.



Rubén McAdam, periodista de Más Que Noticias, aceptó el reto sin saber que la prueba iría más allá de mezclar harina y relleno. Los dumplings, conocidos en China como jiaozi, tienen más de 1.800 años de historia. Según la tradición, surgieron durante la dinastía Han, cuando el médico Zhang Zhongjing los creó como remedio contra el frío, rellenándolos con carne y hierbas medicinales para proteger a la población durante el invierno.



Con el tiempo, dejaron de ser solo alimento medicinal para convertirse en símbolo de unión familiar, prosperidad y buena fortuna, especialmente durante el Año Nuevo Chino. Su forma, similar a antiguas monedas, representa abundancia y nuevos comienzos.



Durante la clase, Rubén aprendió que el verdadero secreto no está únicamente en la receta, sino en la técnica. Cada pliegue de la masa exige precisión, paciencia y práctica. Entre intentos fallidos, correcciones y harina sobre la mesa, comprendió que preparar buenos dumplings implica trabajo en equipo y respeto por el proceso.



La experiencia también dejó una curiosidad cultural. En la tradición popular china se dice que quien sabe cocinar buenos dumplings está listo para casarse. La pregunta quedó planteada en la cocina.



¿Logró Rubén superar la prueba? El resultado de este desafío culinario puede verse en el reportaje completo disponible en el video que está en la portada del artículo.

