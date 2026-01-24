El rincón verde de La Garita que nació donde antes hubo café

Donde antes se extendían hileras de café, hoy crece un espacio que invita a bajar el ritmo. En La Garita, un antiguo cafetal encontró una nueva vocación y se convirtió en el Jardín Botánico de Orquídeas, un lugar pensado para el encuentro con la naturaleza.



El jardín abre sus puertas a visitantes de todas las edades con senderos para recorrer sin prisa, lagos que reflejan la calma del entorno y zonas de pícnic que invitan a detenerse. La experiencia combina descanso y aprendizaje, en un espacio diseñado para compartir en familia y descubrir, paso a paso, la riqueza vegetal del lugar.



Entre sus principales atractivos destaca la colección de orquídeas, cuyas formas y colores marcan el recorrido. A ellas se suman otras especies que convierten cada rincón en una experiencia distinta, donde el paisaje cambia con la luz y el paso de las estaciones.



El Jardín Botánico de Orquídeas es también un ejemplo de transformación. Un terreno dedicado durante años a la producción agrícola encontró una nueva vida como espacio de conservación, educación ambiental y convivencia. En ese tránsito, el lugar dejó atrás el abandono para convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y aprendizaje al aire libre.



Para conocer actividades y eventos, las personas pueden seguir las actualizaciones del jardín en Facebook e Instagram como @BotanicalOrchidGarden.



Al final del recorrido, queda la certeza de que los paisajes también saben reinventarse. Para profundizar en esta historia y recorrer el jardín con imágenes, se invita a repasar el reportaje en el video que aparece en la portada de este artículo.

