El rincón espacial en Paseo Colón donde las hamburguesas parecen platillos voladores
Inspirado en el espacio, el restaurante ofrece hamburguesas con forma de ovni en un local lleno de planetas y aliens que se ha convertido en sensación en redes sociales.
En pleno Paseo Colón, frente al Banco de Costa Rica, un restaurante logra detener la mirada de transeúntes y curiosos. Se trata de UFO Burgers, un emprendimiento familiar costarricense que decidió llevar la experiencia de comer hamburguesas a otra dimensión.
El local está decorado con planetas, la Luna, el Sol y figuras de aliens, lo que crea un ambiente futurista y divertido que transporta a los visitantes a un escenario digno de ciencia ficción. Pero lo que más llama la atención son sus hamburguesas en forma de platillo volador, una propuesta única en el país que combina creatividad y sabor.
Además de la originalidad en su concepto, UFO Burgers apuesta por recetas auténticas y una atención cercana, factores que le han permitido ganar cada vez más seguidores en redes sociales, donde aparece como UFO Burgers.
En un Paseo Colón lleno de movimiento y competencia gastronómica, este restaurante brilla como un rincón distinto, que invita a probar algo más que una hamburguesa: una experiencia fuera de este mundo.
