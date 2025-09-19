EN VIVO
El rincón espacial en Paseo Colón donde las hamburguesas parecen platillos voladores

Inspirado en el espacio, el restaurante ofrece hamburguesas con forma de ovni en un local lleno de planetas y aliens que se ha convertido en sensación en redes sociales.

Por Sebastián Durango |19 de septiembre de 2025, 17:55 PM

En pleno Paseo Colón, frente al Banco de Costa Rica, un restaurante logra detener la mirada de transeúntes y curiosos. Se trata de UFO Burgers, un emprendimiento familiar costarricense que decidió llevar la experiencia de comer hamburguesas a otra dimensión.

El local está decorado con planetas, la Luna, el Sol y figuras de aliens, lo que crea un ambiente futurista y divertido que transporta a los visitantes a un escenario digno de ciencia ficción. Pero lo que más llama la atención son sus hamburguesas en forma de platillo volador, una propuesta única en el país que combina creatividad y sabor.

Además de la originalidad en su concepto, UFO Burgers apuesta por recetas auténticas y una atención cercana, factores que le han permitido ganar cada vez más seguidores en redes sociales, donde aparece como UFO Burgers.

En un Paseo Colón lleno de movimiento y competencia gastronómica, este restaurante brilla como un rincón distinto, que invita a probar algo más que una hamburguesa: una experiencia fuera de este mundo.

