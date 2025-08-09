El rincón de Cartago donde la trucha es reina y el paisaje roba el aliento

Si lo que busca es desconectarse, respirar aire fresco y compartir en familia, Vistas El Paraíso, en el cantón de Paraíso de Cartago, es una opción que lo tiene todo: naturaleza, diversión, descanso y precios accesibles.



Este proyecto turístico familiar ofrece actividades para todas las edades. Desde pesca de truchas en estanques naturales hasta piscinas rodeadas de áreas verdes perfectas para hacer picnic o descansar bajo la sombra.



Los más pequeños cuentan con zonas de juegos seguras, mientras los adultos pueden aprovechar los miradores que regalan postales inigualables del valle cartaginés. Y para quienes desean extender la experiencia, el lugar dispone de cabañas totalmente equipadas, ideales para una escapada de fin de semana.



La gastronomía también tiene un papel especial: en el restaurante se sirven comidas caseras con la trucha como plato estrella.



Con un ambiente familiar y precios cómodos, Vistas El Paraíso se ha convertido en un destino favorito para quienes desean salir de la rutina sin alejarse mucho de la ciudad.



Le invitamos a conocer más sobre este lugar y su oferta turística en el reportaje completo disponible en el video de la portada del artículo.



Para reservaciones puede llamar al 8857-3995.

