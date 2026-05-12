El Rice and Beans de Tibás que sabe igual al del Caribe y tiene un secreto que viene de familia

El recetario de Más Que Noticias llegó hasta Tibás en busca de sabor, tradición y ese toque caribeño que conquista paladares. El destino fue Delicias Caribeñas Auténticas, un rincón donde la cocina se convierte en experiencia y cada platillo cuenta una historia.

Ahí recibió al equipo Eugenia Aguirre, una apasionada de la gastronomía del Caribe que abre las puertas de su cocina con una sonrisa y el aroma irresistible del Rice and Beans recién preparado. Su receta tiene sabor y memoria: la aprendió gracias a las enseñanzas de su madre y de una vecina limonense, quienes le transmitieron los secretos de esta emblemática preparación.

Con ingredientes como chile panameño, coco natural, pollo, frijoles cocinados con leche de coco, olores frescos y un toque de tomillo, Eugenia logra un equilibrio perfecto entre tradición y sabor auténtico. Cada paso refleja su amor por la comida caribeña, una pasión que se siente en cada cucharada.

Quienes visitan su local no solo disfrutan de un platillo típico, sino de un pedacito del Caribe en pleno Tibás. El Rice and Beans se convierte así en una invitación a viajar con el paladar, a reconectar con las raíces y a celebrar la diversidad gastronómica de Costa Rica.

Delicias Caribeñas Auténticas se encuentra en Tibás, cerca de la estación de Bomberos.

Para ver a Eugenia preparar su Rice and Beans paso a paso y descubrir todos los secretos de esta receta, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

