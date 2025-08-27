El perro que conquistó Instagram: Aslan, un pastor ovejero con estilo de estrella

Tiene 4 años, pesa 50 kilos, es pura melena y cada vez que ve una cámara posa como todo un modelo. Se llama Aslan y es, probablemente, uno de los perros más famosos de Costa Rica.



Fuimos a conocerlo a La Sabana, donde su dueña, Gabriela González, lo pasea con frecuencia. Ella nos contó que desde que lo adoptó, Aslan se convirtió en el centro de atención y comenzó a robar miradas.



Todo inició con las fotografías que Gabriela le tomaba por cariño. Pronto notó algo peculiar: cada vez que veía un celular, el perro permanecía quieto y sereno, como si supiera que era momento de posar.



Su hija encendió la chispa al proponer abrirle una cuenta en Instagram. Con el tiempo, su belleza, carisma y ocurrencias conquistaron Internet. Sus fotos divertidas y su melena imponente hicieron de Aslan una verdadera personalidad digital.



Hoy cuenta con seguidores fieles en redes sociales, ha colaborado con marcas y hasta apareció en anuncios de televisión. Siempre alegre, siempre fotogénico, Aslan demuestra que los influencers no siempre caminan en dos patas: a veces ladran, juegan y conquistan corazones en cuatro.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada de esta nota.

