El pan de ‘Vite’: legado casero que une generaciones

Más que un emprendimiento de pan casero, este negocio es un legado lleno de amor, esfuerzo y mucha nostalgia.



En cada uno de los pancitos que doña Runia Vargas Vásquez cocina, le acompaña el recuerdo de su madre, Vitela Vásquez Guillén, más conocida como ‘Vite’.

“Este es un emprendimiento familiar que nos enseñó mi mamá, es una receta artesanal y original. En estas épocas del año nos piden mucho pan para los rezos del niño, tés de canastilla y cafés familiares”, mencionó doña Runia.

Para esta familia, el pan casero significa más que un negocio, es el recuerdo vivo de ‘Vite’, no solo porque fue ella quien les enseñó a hacer el pancito, sino también porque fue su principal ayuda cuando llegó el COVID. Así lo comentó Angélica Benamburg Vargas, hija de doña Runia.

“La idea de vender el pan nació de pandemia, cuando mi mamá se quedó sin trabajo para cuidar a mi abuelita, que por padecimientos de salud, no podía salir de casa. Entonces comenzamos hacer el pan las tres juntas. Es una gran bendición que ella nos dejó para ayudarnos económicamente”, expresó con gratitud la nieta de doña ‘Vite’.

Entre sus principales productos, aparte del pancito casero, que es el más solicitado, destacan las empanaditas de piña, coco y chiverre, también tienen unas deliciosas bollas grandes que se pueden rellenar con los ingredientes de su preferencia.

Si quieren probar sus productos, pueden contactarlos vía WhatsApp al 7150-4771 o en sus redes sociales: ‘El pan de Vite’ en Facebook y @elpandevite24 en Instagram.

