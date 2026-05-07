El oficio que Juank Zumbado nunca había intentado y que un hogar de ancianos en Grecia le enseñó

En Grecia, Alajuela, existe un lugar donde el tiempo no se mide en años sino en historias. Se trata del Hogar para Ancianos Jafet Jiménez Morales, una institución que desde hace 51 años abre sus puertas a quienes más lo necesitan: personas adultas mayores que, en muchos casos, han sido dejadas atrás.

Este hogar es mucho más que un refugio. Actualmente alberga a 123 residentes, cada uno con una vida marcada por experiencias, luchas y recuerdos que encuentran aquí un espacio para ser escuchados y valorados.

Una parte importante de quienes llegan lo hacen a través del programa de abandonados del CONAPAM, una realidad que evidencia una problemática social que no siempre es visible pero que sigue creciendo. Para ellos, este lugar representa una segunda oportunidad: techo seguro, alimentación, cuidados médicos y, sobre todo, compañía.

Con la guía de Mario Morera, cuidador del centro, el periodista Juan Carlos Zumbado se adentró en este noble oficio para descubrir de cerca lo que implica cada jornada. Un día que, sin duda, dejó huella.

Puede ver cómo le fue a Juank en este reto y conocer de cerca la historia del hogar en el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

