El niño violinista que llena de música las tardes en Belén

En Belén, la música se vuelve rutina y objetivo en la orquesta infantil del cantón.

Entre sus integrantes destaca Samuel Campos, 8 años, decidido a convertir el violín en su proyecto de vida. Aunque lleva poco tiempo con el instrumento, practica con disciplina y habla de escenarios grandes como una meta posible. Detrás de ese empeño están sus padres, Minor Campos y su esposa, presentes en cada ensayo.

“A él le ha cambiado la vida, le ha ayudado a enfocarse, a ser más seguro de sí mismo. Es increíble”, comentó Minor.

En el Centro Cultural de Belén, las tardes de Samuel transcurren entre arcos, escalas y repertorios que lo retan. Su historia confirma que la constancia también se aprende a temprana edad.

