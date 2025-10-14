El niño violinista que llena de música las tardes en Belén
Con 8 años, el violín es su propósito. La orquesta infantil del cantón le da espacio para crecer y su familia sostiene el esfuerzo con ensayos, disciplina y una ilusión compartida.
En Belén, la música se vuelve rutina y objetivo en la orquesta infantil del cantón.
Entre sus integrantes destaca Samuel Campos, 8 años, decidido a convertir el violín en su proyecto de vida. Aunque lleva poco tiempo con el instrumento, practica con disciplina y habla de escenarios grandes como una meta posible. Detrás de ese empeño están sus padres, Minor Campos y su esposa, presentes en cada ensayo.
“A él le ha cambiado la vida, le ha ayudado a enfocarse, a ser más seguro de sí mismo. Es increíble”, comentó Minor.
En el Centro Cultural de Belén, las tardes de Samuel transcurren entre arcos, escalas y repertorios que lo retan. Su historia confirma que la constancia también se aprende a temprana edad.
Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.