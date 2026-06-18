El mejor regalo para este papá agricultor: ver a sus hijos seguir sus pasos

En Capellades de Cartago, el amor de padre también se siembra y se cosecha. Entre zanahorias, repollos y brócoli, don Felipe, agricultor de 51 años, mantiene viva una tradición familiar que heredó de su padre y que hoy comparte con orgullo junto a sus cuatro hijos.

Mientras muchos aún descansan, esta familia ya está de pie desde las 4 de la mañana. Sin importar el frío, la lluvia o el intenso sol, trabajan la tierra unidos, demostrando que el esfuerzo y la constancia son valores que se aprenden con el ejemplo (ver video adjunto).

Sus hijos combinan los estudios con las labores agrícolas. Asisten a la escuela y al colegio, pero siempre encuentran tiempo para ayudar en las cosechas, aprendiendo desde pequeños el significado del trabajo honrado, la humildad y el compromiso con sus raíces.

Para don Felipe, el mejor regalo en este Día del Padre no se puede envolver. Es ver cómo sus hijos aman el campo y continúan una tradición que ha pasado de generación en generación.

Más que una finca, esta familia ha cultivado un legado de unión, sacrificio y amor por la tierra. Cada cosecha representa el esfuerzo compartido y la satisfacción de mantener viva una herencia campesina que forma parte de su identidad.

En medio de los surcos y las montañas cartaginesas, don Felipe y sus hijos recuerdan que la agricultura es mucho más que un oficio: es una forma de vida que se lleva en el corazón.





