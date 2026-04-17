El mariachi que no dejó de soñar y hoy vuela como capitán de aviación en Costa Rica

En Heredia, la historia de Darío Zamora no se entiende en línea recta. Tiene desvíos, pausas y momentos que, vistos a la distancia, terminan explicando el punto al que llegó. Hoy es capitán de aviación, pero su camino comenzó en un escenario muy distinto.



Antes de volar, cantaba. Formaba parte de un mariachi, recorría eventos y ofrecía serenatas que llevaban alegría a otros. En cada presentación había algo más que música. Había también un propósito que se construía sin anunciarse, una meta que todavía no se veía, pero que ya estaba en marcha.



El proceso no fue inmediato. Hubo jornadas largas, decisiones difíciles y momentos en los que avanzar implicaba sostenerse en la incertidumbre. Sin embargo, cada paso respondía a una idea clara: alcanzar el cielo, convertirse en piloto y darle forma a un sueño que parecía distante.



Con el tiempo, ese objetivo dejó de ser una aspiración para convertirse en una realidad. Hoy, Darío Zamora pilota aviones como capitán, una posición que resume años de preparación y constancia. Su historia no elimina las dificultades del proceso, pero sí evidencia que el recorrido puede redefinirse.



Fuera de la cabina, su vida también tiene otros puntos de apoyo. Es esposo y padre de dos hijas, quienes representan una motivación constante en su trayectoria. En ese equilibrio entre lo personal y lo profesional, su historia adquiere otra dimensión.



“Los sueños sí se cumplen”, asegura con firmeza. Para él, la diferencia no está en el punto de partida, sino en la decisión de sostener el esfuerzo en el tiempo.



Así, lo que comenzó entre canciones y escenarios terminó en la cabina de un avión. Un trayecto que no elimina sus orígenes, sino que los incorpora como parte de su historia.



Si desea conocer más sobre la historia de Darío Zamora y ver cómo fue su recorrido, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

