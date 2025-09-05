El lugar donde la comida y la tecnología se encuentran

San José estrena un nuevo epicentro gastronómico que va más allá del sabor y la mesa. Se trata de Comida Callejera XL, un restaurante que ha revolucionado la experiencia de la comida urbana con un concepto que combina porciones gigantes y un ambiente futurista que parece salido de una película de ciencia ficción.



Ubicado en Calle Blancos, el local ha comenzado a viralizarse gracias a su propuesta única: luces LED en cada rincón, un árbol iluminado de gran tamaño, paredes con espejos infinitos, una sala de juegos para todas las edades y un menú que sorprende tanto en presentación como en sabor.



“El concepto es sencillo: queríamos un lugar donde las personas no solo vinieran a comer, sino a vivir una experiencia. Aquí todo es XL: las porciones, las luces, la diversión”, explicó uno de los representantes.

El menú cumple con esa promesa. Desde hamburguesas gigantes, alitas y perros calientes rebosantes de ingredientes, hasta papas con toppings inesperados, cada plato está diseñado para sorprender al paladar y, al mismo tiempo, convertirse en contenido perfecto para redes sociales.



El éxito de Comida Callejera XL no se limita a su propuesta física: su presencia en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, bajo el usuario @ComidaCallejeraXL, ha potenciado su popularidad. Videos llenos de colores, efectos y reacciones de clientes sorprendidos han conquistado a los foodies y creadores de contenido en Costa Rica.



Más que un restaurante, este espacio es una experiencia sensorial completa, ideal para una salida en familia, una cita distinta o simplemente para vivir una aventura XL digna de ser compartida.



Le invitamos a conocer más sobre esta propuesta disruptiva en el reportaje disponible en la portada.

