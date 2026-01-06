El legado de un hijo vive entre cabras en Pérez Zeledón

En Pérez Zeledón, Georgina Morales encontró una forma especial de mantener viva la memoria de su hijo: cuidar cabras, una pasión que él adoraba (ver video adjunto).

Hoy, su finca alberga más de 250 cabras y se ha convertido en un espacio lleno de trabajo, dedicación y recuerdos.

Gracias a estos animales, Georgina también logró abrir un emprendimiento propio, ofreciendo productos como jabones, shampoos y quesos, combinando su amor por las cabras con creatividad y esfuerzo.

Quienes deseen conocer más sobre su proyecto o adquirir sus productos pueden escribirle al 8309-6278.

La historia de Georgina Morales demuestra cómo el amor y la memoria pueden transformarse en fuerza, inspiración y oportunidades para crecer.





