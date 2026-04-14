El joven de Zarcero que domina más de 20 instrumentos

En Zarcero hay un joven para quien la música no es solo una actividad, sino una forma de vivir. Su nombre es Leandro Martínez, aunque muchos lo conocen simplemente como “Tuba”. A sus 20 años, ha convertido su pasión en un proyecto de vida que avanza entre disciplina, talento y esfuerzo.



Leandro es multiinstrumentista y en su casa conserva más de 20 instrumentos, todos parte de su formación y de su práctica diaria. Entre ellos destaca la tuba, instrumento que se convirtió en su sello personal y que le dio su apodo. Sin embargo, su interés por la música no se limita a un solo sonido. Su curiosidad lo ha llevado a explorar distintas familias de instrumentos y a desarrollar una versatilidad que hoy forma parte de su identidad musical.



Para acercarse a su meta de convertirse en músico profesional, Leandro realiza un recorrido constante. Cada semana viaja desde Zarcero hasta Moravia para formarse en la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica. Este proceso lo combina con su participación en la banda de Zarcero, agrupación con la que ha tenido la oportunidad de representar al país en el extranjero, incluyendo una gira a Hawái.



Su relación con la música comenzó incluso antes de nacer. Su madre recuerda que durante el embarazo le tocaba guitarra al vientre, creando un primer contacto con el mundo sonoro. Para Leandro, ese fue el punto de partida de un vínculo que con el tiempo se transformó en vocación.



En este camino no está solo. El apoyo de su familia, especialmente de sus padres y su hermano, ha sido clave para sostener un proceso que exige constancia y compromiso. Entre ensayos, viajes y horas de estudio, su proyecto se mantiene firme.



Hoy, Leandro “Tuba” Martínez continúa trabajando para consolidar su carrera. Su historia refleja que, cuando la pasión se combina con disciplina y acompañamiento, la música deja de ser un sueño y comienza a tomar forma.

