El Isabel renace: el primer cine de Heredia vuelve a la vida convertido en espacio gastronómico

A un costado del parque central de Heredia, donde la ciudad late con la mezcla de prisa y costumbre, se levanta un edificio que guarda un pedazo importante de la memoria herediana. Allí, en 1953, abrió sus puertas el primer cine de la provincia: un lugar que ofrecía cine, teatro y, para sorpresa de la época, sonido estéreo. Lo bautizó Manuel Cordero en honor a su madre, doña Isabel Carvajal, como si el apellido familiar quedara para siempre grabado en las paredes.



Durante décadas, el Cine Isabel fue un punto de encuentro. Familias, parejas y grupos de amigos entraban buscando historias —las de la pantalla y las propias— en un corazón urbano que entonces parecía más pequeño y más cercano. Pero llegó la modernidad, como suele llegar: con centros comerciales, nuevas pantallas y distracciones distintas. A principios de los noventa el público empezó a irse y el cine, inevitablemente, cerró.



Lo que quedó no fue silencio. Dentro del mismo edificio sobrevivió una pequeña soda, nacida como complemento del cine y convertida con el tiempo en destino propio. La Soda Isabel primero; El Tasty después, gracias a una vieja pintura de máquinas de helado. Ese nombre se volvió parte del paisaje herediano, un guiño nostálgico que muchos aún recuerdan al pasar frente al local.



El edificio cambió de manos en alquileres y usos, pero siempre bajo la administración de la familia Cordero. Hoy, Esteban Cordero tomó la decisión de darle un nuevo rumbo sin traicionar la historia que lo sostiene. En marzo de 2025, el antiguo cine volvió a abrir, pero de otra manera: como un mercado gastronómico que combina tradición y modernidad, recuperando el espíritu de encuentro que siempre tuvo el lugar.



El primer cine de Heredia renace así, con un pie en el recuerdo y otro en la reinvención, demostrando que algunos espacios no se pierden: simplemente cambian de forma para seguir perteneciendo a su comunidad.



Para conocer esta historia en detalle, le invitamos a repasar el reportaje en el video disponible en la portada del artículo.

