El hombre que enseñó a Costa Rica a escuchar y cambió la vida de miles de personas

En Santo Domingo de Heredia vive un hombre cuya historia está marcada por el silencio… y por la esperanza que aprendió a devolver.



Se trata de José Raúl Sánchez Cerdas, de 80 años, reconocido como el primer audiólogo de Costa Rica, un pionero que abrió camino en un campo que, cuando él comenzó, ni siquiera existía en el país.



Nacido en Cartago, su trayectoria profesional no empezó en consultorios ni hospitales, sino en las aulas. José Raúl se formó inicialmente como profesor, y fue precisamente mientras ejercía la docencia cuando ocurrió el momento que cambiaría el rumbo de su vida.



Una madre de familia le comentó que parecía tener una habilidad especial para detectar niños con problemas de audición. Aquella observación, aparentemente sencilla, despertó en él una inquietud profunda.



En ese momento, la audiología aún no era una carrera disponible en Costa Rica. Sin embargo, su deseo de comprender y ayudar a quienes enfrentaban dificultades auditivas lo llevó a buscar oportunidades fuera del país.



Recién graduado del colegio, decidió participar por una beca que le permitiría estudiar en el extranjero. La obtuvo, y con ella comenzó una formación que lo convertiría en pionero de una disciplina desconocida en el país.



Cuando regresó a Costa Rica, trajo consigo algo más que un título profesional: trajo una visión.



Su trabajo abrió una nueva etapa en la atención de problemas auditivos. Gracias a su preparación y compromiso, muchas personas pudieron acceder por primera vez a diagnósticos especializados y soluciones para recuperar la capacidad de escuchar.



A lo largo de su trayectoria, José Raúl Sánchez Cerdas ha ayudado a miles de personas. Niños que escucharon por primera vez la voz de sus padres, adultos que recuperaron sonidos que creían perdidos y familias que volvieron a comunicarse sin barreras.



Hoy, a sus 80 años, su historia continúa resonando como un ejemplo de vocación y servicio.



Su legado no solo se mide en la cantidad de personas que ayudó, sino también en el camino que abrió para nuevas generaciones de profesionales que hoy ejercen la audiología en Costa Rica.



Si desea conocer más sobre esta historia y descubrir cómo comenzó el camino del primer audiólogo del país, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

