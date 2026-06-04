El exfutbolista Rudy Dawson dejó las canchas y abrió un emprendimiento de comida caribeña

En Vázquez de Coronado visitamos a Rudy Dawson, un hombre que durante años fue reconocido por su talento en las canchas de fútbol. Su vida estuvo marcada por entrenamientos, partidos y campeonatos, incluyendo una etapa con la Selección Nacional y otra muy recordada con el equipo de San Carlos. Como defensa central destacó por su liderazgo, disciplina y capacidad para ordenar a sus compañeros dentro del terreno de juego. Sin embargo, como ocurre con todo deportista, llegó el momento de colgar los tacos y buscar un nuevo rumbo.

Mucho antes de emprender, Rudy ya tenía una relación especial con la cocina. Nació en Limón y desde pequeño aprendió a valorar los sabores tradicionales de su tierra. Cuando comenzó a perseguir su sueño de convertirse en futbolista profesional tuvo que trasladarse a San José, quedando a varias horas de distancia de su hogar y de su familia. Aquella separación lo llevó a buscar una forma de sentirse cerca de sus raíces.

La respuesta la encontró entre ollas y recetas familiares. A través de llamadas telefónicas y mensajes, le preguntaba constantemente a su mamá cómo preparar los platillos que tanto extrañaba. Poco a poco fue perfeccionando las recetas y desarrollando sus habilidades culinarias. Así, cada comida se convirtió en una forma de recordar su infancia y mantenerse conectado con Limón.

El chef de los camerinos

Con el paso de los años, Rudy se ganó una curiosa reputación en los equipos donde jugó. Además de ser el defensa central, también era quien preparaba comidas para compañeros y amigos. Sus recetas comenzaron a llamar la atención por su autenticidad y por el sabor caribeño que lograba mantener intacto lejos de casa. Lo que empezó como una necesidad personal terminó convirtiéndose en una vocación.

Cuando llegó el momento del retiro deportivo, Rudy ya sabía cuál sería su siguiente proyecto. Decidió dedicar toda su energía a Sabor de Dawson, un emprendimiento gastronómico especializado en comida caribeña auténtica. Hoy ofrece platillos tradicionales como Rice and Beans, hiel, plantintá y cocadas, preparados siguiendo las recetas que aprendió de su familia.

Actualmente, Rudy dedica el cien por ciento de su tiempo a la cocina. Asegura que encontró en este oficio una nueva manera de servir, crear y compartir con los demás. Además, este emprendimiento le permite sostener a su esposa y a sus hijos, manteniendo vivo el legado culinario que heredó de su hogar limonense. Aunque el fútbol marcó una etapa importante de su vida, hoy su cancha está en la cocina.

Puede conocer más detalles de la historia de Rudy y ver de cerca su emprendimiento, en el video que aparece en la portada de este artículo.



Para información y pedidos puede comunicarse al 7292-9669 o escribir a Instagram: @sabordedawson.

