El estadounidense que convirtió las calles de San José en su escenario y ya es viral

En el centro de San José, donde el ritmo de la ciudad suele imponerse sin pausa, hay momentos en los que algo se quiebra. No es el tráfico ni el bullicio, sino una interrupción distinta. Un parlante suena, una voz en inglés se eleva y, por unos minutos, la calle deja de ser tránsito para convertirse en escenario.



Ahí aparece David James. Micrófono en mano, con una energía que no se negocia, se instala en la acera como si se tratara de un teatro abierto. No hay luces ni tarima, pero hay algo que se acerca a eso: atención.



Su repertorio se mueve entre clásicos en inglés, especialmente de los años 80, interpretados con la intensidad de quien no distingue entre escenario formal y espacio público. Lo que construye no es solo una presentación, sino una pausa. Una especie de karaoke urbano donde la ciudad, sin proponérselo, se convierte en audiencia.



David no llegó por casualidad. Su historia comienza en Nueva York, en un entorno marcado por la música, heredado de sus padres. Sin embargo, decidió cambiar el rumbo. Buscó otros territorios, otras temperaturas, otra relación con el público. Centroamérica apareció como posibilidad.



En ese recorrido pasó por países como Nicaragua y Panamá, llevando consigo la misma propuesta. Pero en Costa Rica encontró algo más cercano a lo que buscaba: un espacio donde su estilo no solo se tolera, sino que se recibe.



Hoy es común verlo en puntos como la Plaza de la Cultura, el Barrio Chino o el sector de la Coca-Cola. Lugares donde la gente, en medio de la prisa, se detiene. Algunos observan. Otros graban. Algunos más se animan a interactuar.



Su presencia ha comenzado a circular en redes sociales. No por una estrategia, sino por repetición. Por esa capacidad de aparecer y generar algo que no estaba previsto.



Si desea conocer más sobre su historia y ver cómo transforma las calles en escenario, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

