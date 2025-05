El DJ más joven y alegre del fútbol nacional se llama Chalo

Con tan solo 16 años, Gonzalo Carmiol —conocido como DJ Chalo— se ha convertido en un ejemplo de superación, entusiasmo y talento. Nacido con síndrome de Down, este joven vecino de Santa Ana ha demostrado que las barreras se pueden romper con pasión, disciplina y una sonrisa.



Su historia comenzó en su comunidad, donde hizo bailar a sus vecinos con mezclas llenas de ritmo y energía. Su talento no pasó desapercibido y ahora es el DJ oficial del estadio Ernesto Rohrmoser, casa del equipo Sporting FC. Allí, Gonzalo anima los partidos con su música, convirtiéndose en parte esencial del ambiente deportivo.



Además de sus presentaciones en vivo, DJ Chalo comparte en redes sociales los momentos que vive en los eventos y el entusiasmo que lo distingue. Su contenido, siempre positivo, conecta con personas de todas las edades y transmite un mensaje claro: la inclusión no es solo posible, sino necesaria.



Su historia no solo destaca por su trayectoria como DJ, sino por lo que representa. Gonzalo es un testimonio viviente de que los sueños se pueden alcanzar, y que la música, como el amor, no entiende de límites.



Para seguir su trabajo o contactarlo, puede encontrarlo en redes sociales como DJ Chalo.