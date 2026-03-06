El copero del sombrero gigante que se volvió personaje querido en tres cantones

En las calles de Alajuela, Belén y Flores hay un sonido que anuncia frescura incluso antes de verlo aparecer.

"¡GRANIZAAAAADOOOOS!"



El grito recorre la calle y, pocos segundos después, aparece Jorge empujando su carrito de copos. Muchos lo conocen por su nombre, pero la mayoría lo identifica por su apodo. Para los vecinos, simplemente es Sombrerona.



El sobrenombre no surgió por casualidad. Jorge siempre trabaja con un sombrero grande, colorido y llamativo que lo protege del sol durante sus recorridos diarios. Con el paso de los años, ese accesorio se convirtió en su sello. La gente ya no pregunta por el vendedor de granizados. Pregunta por Sombrerona.



Su historia en este oficio comenzó hace 25 años. Fue su hermano quien lo introdujo en el mundo de los copos. Lo acompañaba, observaba cómo trataba a los clientes y aprendía el ritmo de las calles. Cuando su hermano falleció, Jorge tomó una decisión clara. Continuar con el carrito era también una manera de mantener vivo su legado.



Desde entonces, recorre hasta tres cantones ofreciendo granizados de distintos sabores. Asegura que la clave de su éxito es la generosidad con cada vaso. Mucha leche condensada, buena leche en polvo y copos bien cargados forman parte de su receta para que los clientes regresen.



Hoy Sombrerona es un personaje reconocido en la zona. Niños, jóvenes y adultos lo identifican a la distancia por su voz y su sombrero. Para muchos, su llegada marca un pequeño descanso en medio del calor del día y un recuerdo que se repite desde hace años.



Quienes deseen contratarlo para fiestas o eventos pueden comunicarse al 7259-1064.



Conozca más sobre su historia y su recorrido por los cantones en el video que está en la portada del artículo.

