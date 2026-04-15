El concurso que convirtió la imaginación de miles de niños en una fuerza educativa en Costa Rica

Lo que comenzó como una iniciativa para motivar a los niños a escribir hoy se ha convertido en un programa con alcance nacional. “Mi Cuento Fantástico” cumple 15 años consolidándose como un espacio que impulsa la lectura, la creatividad y el pensamiento crítico en la niñez costarricense.



El concurso, impulsado por la Asociación Amigos del Aprendizaje, se ha posicionado como una herramienta educativa que va más allá de la competencia. Su enfoque busca fortalecer habilidades clave en los estudiantes y contribuir a mejorar sus oportunidades de aprendizaje, promoviendo la escritura como un medio para expresar ideas y construir pensamiento.



Desde su creación en 2012, el proyecto ha alcanzado a más de 145.000 niños y niñas y ha contado con la participación de más de 7.000 docentes en todo el país. A través de los cuentos, los estudiantes no solo desarrollan destrezas lingüísticas, sino que también encuentran una forma de narrar su entorno y sus experiencias.



El impacto del programa también se refleja en el aula. “Mi Cuento Fantástico” forma parte del Programa de Estudio de Español del Ministerio de Educación Pública, lo que permite a los docentes contar con una guía estructurada para acompañar el proceso creativo de sus estudiantes. A esto se suma el trabajo de formación docente impulsado por la organización, que ha permitido graduar a más de 4.000 educadores en programas en línea desde 2011.



Además de su alcance nacional, la iniciativa se vincula con espacios internacionales. La Asociación Amigos del Aprendizaje coordina la red ProLEER y participa en encuentros educativos en la Universidad de Harvard, fortaleciendo el intercambio de conocimiento y el desarrollo de políticas educativas en la región.



Si desea conocer más sobre este programa y ver cómo impacta a estudiantes y docentes, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

