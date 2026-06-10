El chef que construyó con sus propias manos el restaurante de sus sueños

En San Isidro de Heredia nació Prana, un restaurante que apuesta por los sabores costarricenses en un ambiente cálido y acogedor, perfecto para compartir. En su menú destacan los cortes de carne, las ensaladas, los desayunos y el café, opciones pensadas para disfrutar a cualquier hora del día (ver video adjunto).

Detrás de este proyecto está Noel Padilla, un cocinero que decidió apostar por su sueño y hacerlo realidad con sus propias manos.

Además de diseñar la propuesta gastronómica, participó en cada detalle del local: pintó, martilló y trabajó incansablemente para transformar el espacio en el restaurante que siempre imaginó.

Hoy, Prana es el resultado de su esfuerzo, pasión y amor por la cocina costarricense.