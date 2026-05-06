El Centro Cultural de Heredia abre un taller de bordado y las inscripciones ya están abiertas

El Centro Cultural de Heredia abrirá en mayo un nuevo taller de bordado dirigido especialmente a mujeres, con el objetivo de fomentar el aprendizaje de habilidades manuales y promover el bienestar emocional.

La iniciativa busca brindar un espacio donde las participantes puedan aprender desde cero, sin necesidad de experiencia previa. Además de enseñar técnicas de bordado, el taller aspira a convertirse en una actividad terapéutica que contribuya a reducir el estrés y fortalecer la creatividad de quienes participen.

El costo del curso es accesible, lo que amplía las oportunidades de participación para mujeres interesadas en adquirir nuevos conocimientos o desarrollar un pasatiempo productivo.

Para conocer todos los detalles de este taller y saber cómo participar, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.



Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse a través del número telefónico 8674-3577.

