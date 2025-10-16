El centenario de Naranjo que pasó por la Guerra del 48 y sigue cantando

Francisco Chaves Arroyo, conocido como don Paco, cumplió 101 años el 16 de febrero. Nació en 1924 y, pese a los retos de su época, mantuvo una convicción que lo acompaña hasta hoy: cantar.

Creció en el campo y a los 12 años dejó la escuela para trabajar en la agricultura. La música, aprendida de su madre, se convirtió en refugio durante las largas jornadas. Participó en la Guerra del 48 y luego decidió desertar.

Con el tiempo formó una familia junto a su esposa, doña Fanny Vargas, fallecida hace tres años a los 92. Tuvieron 13 hijos; hoy cuenta con más de 50 nietos y 10 bisnietos. Vive con su hija Olga Chaves y conserva una memoria nítida: aún incorpora canciones nuevas a su repertorio y mantiene el hábito de cantar todos los días.

“El canto me ha sostenido toda la vida, porque cantar es alegría y yo nunca dejé que la tristeza me ganara”, afirma.

Su recorrido vital —trabajo, familia y música— resume una idea persistente: sostener la pasión a lo largo del tiempo.

Puede repasar el reportaje en el video que aparece en la portada del artículo.

