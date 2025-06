El bulldog que sanó a su dueño y se volvió estrella en Instagram

A veces, un perro no solo llega a casa. Llega al corazón, a la salud y a la vida entera. Así fue la historia de Mack, un bulldog inglés que se convirtió en parte esencial de la familia de María Isabel Morera y Manrique Quesada, vecinos de Alajuela.



Mack no llegó por casualidad. Fue recomendado por un médico como parte de un tratamiento de apoyo emocional para Manrique. Lo que comenzó como una terapia alternativa, pronto se transformó en una historia de amor incondicional y de compañía que marcó un antes y un después.



“Mack me devolvió la sonrisa cuando más lo necesitaba”, afirma Manrique. Su presencia ha sido medicina, consuelo y alegría. Más que una mascota, este bulldog se convirtió en su compañero inseparable, tanto en casa como en el corazón.



Pero Mack no solo se quedó en el hogar. Hoy es una celebridad en redes sociales. En su cuenta de Instagram @mack_the_bulldog, comparte videos y fotos que contagian ternura, humor y esperanza. Tiene su propio carro, se desplaza en patineta y roba sonrisas a diario con sus ocurrencias.



Este dogfluencer representa mucho más que entretenimiento. Es una historia de resiliencia y conexión auténtica entre humano y animal, un vínculo que demuestra cómo el amor puede tener cuatro patas, una lengua afuera… y una cuenta con miles de seguidores.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada.