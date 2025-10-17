El barrio despierta con Carlitos Alfaro, el hombre que alegra Mercedes Norte

Apenas amanece y el sonido del güiro rompe el silencio de Mercedes Norte, en Heredia. Quien lo toca es Carlitos Alfaro, un vecino entrañable que contagia de alegría a todo el barrio con una energía que parece no agotarse nunca.



Cuando termina su rutina musical, Carlitos guarda el instrumento, se arregla con esmero y se dirige a la iglesia del pueblo. Allí lo esperan con afecto, pues es conocido como el monaguillo más alegre, siempre dispuesto a servir con una sonrisa.



Ya por la tarde, cambia la túnica por sus tenis y sale a correr por las calles del cantón. El atletismo no solo es parte de su vida diaria, también le ha traído múltiples satisfacciones: medallas que conserva como símbolo de esfuerzo y disciplina.



Carlitos no busca ser famoso, pero para su comunidad es mucho más que un vecino. Su historia refleja alegría, entrega y superación, recordando que la vida cotidiana puede estar llena de inspiración cuando se vive con amor y propósito.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

