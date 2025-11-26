El artesano que convirtió los cascanueces en su mejor forma de sentir a su esposa cerca

En Zaragoza de Palmares hay una casa que en diciembre parece apartarse del mundo. No es la iluminación ni el árbol, tampoco la música que se escucha desde la calle. Es algo más profundo: la sensación de estar entrando en un cuento.

En cada rincón hay cascanueces que observan en silencio. Altos, imponentes, llenos de color y —según su dueño— con carácter suficiente para vigilar que nadie cruce la puerta sin permiso. Son los guardianes de un hogar que late al ritmo de la Navidad.



Durante cuarenta años, José Alfaro trabajó la madera con la precisión del oficio heredado. Hizo muebles, puertas, estructuras. Pero hace cinco años, casi sin planearlo, sumó una nueva obsesión: fabricar cascanueces navideños. Cada temporada crea cerca de 150 piezas cuyas formas van de lo solemne a lo juguetón. Sus precios rondan entre ₡30.000 y ₡70.000, pero lo que tienen es difícil de medir: una dosis de magia que parece no agotarse.



La vida, sin embargo, cambió su ritmo hace cuatro meses. Murió su esposa, la encargada de pintar cada figura. Ella ponía los tonos, las sombras, los detalles. Él ensamblaba. Eran un equipo. Hoy, José sostiene el pincel como quien sostiene una memoria que no quiere permitir que se diluya.

Pintar se convirtió en su terapia, en una conversación silenciosa con lo que fue y con lo que sigue siendo: un taller lleno de presencia.



Tras ensamblar las piezas, llega la etapa del color. Y cuando la pintura seca, aparecen los ojos, el vestuario, los accesorios que dan vida a cada personaje. Basta observar la dedicación con la que construye esos detalles para entender que cada cascanuez tiene algo de él y algo de ella.

Cualquiera que lo acompañe durante una tarde en el taller descubre que el tiempo retrocede un poco y que la infancia —esa que uno cree haber dejado atrás— siempre está a un detalle de regresar.



Si desea contactarlo:

Tel: 7081-5876

Redes sociales: J&L Creaciones



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

