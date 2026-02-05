El arte encontró casa en Santa Bárbara y convoca a toda una comunidad

El arte y las ganas de aprender se abren paso en Santa Bárbara de Heredia a través de un curso de pintura que, día a día, convoca a personas de distintas edades en un ambiente marcado por la creatividad y la motivación compartida. Jóvenes, adultos y adultos mayores coinciden en un mismo espacio, donde el color funciona como lenguaje común y punto de encuentro.



Las clases son impartidas por el profesor Daily Calderón, quien acompaña a los estudiantes durante sesiones de tres horas, orientadas tanto a quienes se inician en la pintura como a quienes buscan fortalecer habilidades ya adquiridas. El curso tiene un costo accesible de 7 mil colones por clase, una condición que ha facilitado la participación de más vecinos interesados en explorar o retomar su vínculo con el arte.



Entre los participantes se encuentra Eduardo Víquez, quien llegó hasta Santa Bárbara con el objetivo de aprender a pintar y demostrar que nunca es tarde para comenzar una nueva experiencia. Junto a él destaca Ninel Víquez, la integrante más joven del grupo, reconocida por su entusiasmo y su deseo constante de aprender, y quien invita a más personas a sumarse a las clases.



Quienes deseen más información pueden comunicarse al teléfono 8832-7466. Este curso de pintura se consolida así como un espacio donde la creatividad, la convivencia y la alegría contribuyen a enriquecer la vida cultural de la comunidad. Para conocer más sobre esta iniciativa y ver de cerca las historias que la conforman, se invita al lector a repasar el reportaje completo en el video disponible en la portada del artículo.

