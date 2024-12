El arte de los venados navideños en Grecia

Si usted viaja por la carretera Bernardo Soto, hacia el Occidente del país, es inevitable no percibir un colorido espectáculo en la entrada de Grecia: el puesto de venados navideños de Luis Alberto Sequeira y Marvin Villegas. Desde hace ocho años, estos dos amigos se han convertido en una parte esencial de la tradición decembrina de la zona, gracias a su emprendimiento que fusiona arte, creatividad y el espíritu navideño.

Sequeira y Villegas trabajan a diario desde las 8 a. m. hasta las 9 p. m., dedicándose a crear y vender estos populares adornos navideños. Cada venado, elaborado con esmero y detalle, se convierte en el centro de atención de jardines y patios de las familias que buscan embellecer sus hogares para la temporada festiva. Durante los días más concurridos, logran vender hasta 40 venados diarios, consolidando su negocio como una tradición navideña en la región.



Este emprendimiento no solo beneficia a sus creadores. Luis Alberto y Marvin también generan empleo para dos jóvenes locales, brindándoles una valiosa oportunidad laboral durante la temporada alta. De esta manera, su negocio no solo representa una fuente de ingresos, sino también un aporte directo a la economía de la comunidad (repase la información en el video adjunto)



El negocio opera desde octubre y extiende sus actividades hasta el 15 de diciembre. Su éxito radica en la calidad de los productos y en la pasión que estos artesanos imprimen en cada detalle. Los venados no son únicamente adornos decorativos, sino un reflejo del esfuerzo y la dedicación de dos amigos que han encontrado en la artesanía una manera de ganarse la vida y llevar alegría a los hogares de sus clientes.



Si usted desea llevar uno de estos hermosos venados navideños a su hogar, puede visitar el puesto ubicado frente a la entrada de Grecia, sobre la carretera Bernardo Soto, o comunicarse al teléfono 8529-7393 para realizar su pedido.