Dulces saludables: taller de postres para diabéticos en Paseo Colón

Guiados por un chef profesional, los asistentes descubrieron técnicas y secretos para disfrutar de estas delicias.

Por Sebastián Durango 7 de enero de 2026, 18:55 PM

En The Hospitality Center, May Montenegro y otras dos personas participaron en un taller muy especial donde aprendieron, paso a paso, a preparar postres aptos para diabéticos (ver video adjunto). 

Guiados por un chef profesional, los asistentes descubrieron técnicas y secretos para disfrutar de dulces saludables.

El taller tuvo un costo de 18 mil colones, y quienes deseen participar en futuras ediciones pueden inscribirse escribiendo al celular 6474-5123. 

Una deliciosa oportunidad para aprender, compartir y disfrutar de la repostería de manera saludable.

