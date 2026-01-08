Dulces saludables: taller de postres para diabéticos en Paseo Colón

En The Hospitality Center, May Montenegro y otras dos personas participaron en un taller muy especial donde aprendieron, paso a paso, a preparar postres aptos para diabéticos (ver video adjunto).

Guiados por un chef profesional, los asistentes descubrieron técnicas y secretos para disfrutar de dulces saludables.

El taller tuvo un costo de 18 mil colones, y quienes deseen participar en futuras ediciones pueden inscribirse escribiendo al celular 6474-5123.

Una deliciosa oportunidad para aprender, compartir y disfrutar de la repostería de manera saludable.