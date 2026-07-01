Dos hermanas, una cafetería y 10 años de esfuerzo que conquistaron Heredia

Hace 10 años, un pequeño emprendimiento familiar comenzó a escribir una historia que hoy sigue creciendo en Heredia. Las protagonistas son Alison Acosta y Sofía Acosta, dos hermanas que transformaron un sueño en una cafetería que ya es parte de la comunidad. Lo que empezó como una forma de financiar una carrera universitaria terminó convirtiéndose en un negocio consolidado. Hoy celebran una década de trabajo, esfuerzo y muchas tazas de café compartidas (ver video adjunto).

Todo comenzó cuando Alison decidió que quería estudiar Gastronomía. El deseo estaba claro, pero no contaba con los recursos económicos para costear la carrera. Fue entonces cuando su mamá decidió ayudarla a dar el primer paso montando una pequeña cafetería. Aquella oportunidad se convirtió en el impulso que necesitaba para perseguir su sueño.

Un proyecto que unió a dos hermanas

Mientras Alison atendía el negocio y estudiaba, Sofía todavía cursaba el colegio. Todas las tardes, al salir de clases, llegaba a la cafetería para ayudar a su hermana con la atención de los clientes y las tareas del local. Lo hacía simplemente para aliviarle un poco la carga, sin imaginar que años después ambas terminarían liderando el emprendimiento juntas. Desde entonces, el trabajo en equipo ha sido una de las principales fortalezas de la familia.

Con el paso del tiempo, el pequeño negocio comenzó a crecer. La respuesta de los clientes fue tan positiva que lograron expandirse hasta ocupar dos locales, que posteriormente unieron para ofrecer un espacio más amplio y acogedor. Ese crecimiento llegó gracias a la constancia, al buen servicio y al cariño con el que reciben a cada persona que cruza la puerta. 10 años después, continúan trabajando con la misma ilusión del primer día.

Un rincón para compartir

En Armonía Café los visitantes pueden disfrutar de una amplia variedad de productos preparados por ellas mismas. Entre los favoritos se encuentran los pasteles de chocolate y de red velvet, además de batidos, milkshakes y una selección de sándwiches para cualquier hora del día. Más que una cafetería, buscan que cada cliente encuentre un lugar agradable para conversar, trabajar o simplemente disfrutar de un buen café. Esa cercanía ha sido parte del éxito que las ha acompañado durante esta década.

Hoy Alison y Sofía celebran una década de un proyecto que nació en familia y que sigue creciendo gracias al apoyo de sus clientes. La cafetería que alguna vez surgió para pagar una carrera universitaria terminó convirtiéndose en el sueño compartido de dos hermanas.

Quienes deseen conocer más sobre su trabajo, pueden encontrarlas en Instagram como @armonía.cafe.cr o comunicarse al 6008-1727. Porque a veces los grandes proyectos comienzan con una taza de café… y con una familia que decide creer en un sueño.